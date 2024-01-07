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Dünya

Lübnan Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda siber saldırı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı bekleme salonundaki uçuş bilgi ekranlarına siber saldırı düzenlendiği bildirildi.

AA7 Ocak 2024 Pazar 23:14 - Güncelleme:
Lübnan Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda siber saldırı
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Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı bekleme salonundaki uçuş bilgi ekranlarına Hizbullah ve Lübnan'ın güneyindeki çatışmalar aleyhine yazılar konuldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, uçuş ekranlarında "Tanrının Askerleri" isimli bir radikal Hristiyan grubun imzasıyla paylaşılan mesajda, "Refik Hariri Havaalanı, Hizbullah'ın ve İran'ın havaalanı değildir. Ey Hizbullah, biz kimse adına savaşmayacağız. Havaalanı devletin pençesinden kurtulsun." denildi.

Söz konusu siber saldırının bagaj kontrol sisteminde de aksamalara yol açtığı bildirildi.

İsrail ile Hizbullah, 8 Ekim'den bu yana sınırda çatışma halinde bulunuyor. Çatışmalarda 152 Hizbullah mensubu ve 28 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

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