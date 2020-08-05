İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Ağustos 2020 Çarşamba / 15 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0239
  • EURO
    8,3216
  • ALTIN
    458.133
  • BIST100
    1085.46
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Lübnan Savunma Bakanı Zeyne Aker: İhmalden sorumlu olanlar cezalandırılacak
Dünya

Lübnan Savunma Bakanı Zeyne Aker: İhmalden sorumlu olanlar cezalandırılacak

Lübnan Savunma Bakanı Zeyne Aker, başkent Beyrut'ta dün meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Aker, ihmalden sorumlu olanların cezalandırılacağını açıkladı.

AA05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:19 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:19
ABONE OL

Bakan Aker, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu büyük ihmalin üzerinden 6 yıl geçti. Evet, sorumlular cezalandırılacak." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Notre Dame Katedrali yangınının ardından yardım eden ülkelere nasıl davrandığına bakmak gerektiğini, insani meselenin siyaset ve nefretin üstünde olduğunu aktaran Aker, "Böyle zamanlarda uluslar kendilerini keşfeder, insan tabiatları ortaya çıkar." paylaşımında bulundu.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnanlı yetkililer, 6 yıl boyunca bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın Afrika'da bir ülkeye sevk edilmek istenirken infilak ettiğini açıklamıştı.

Lübnan Kızılhaçı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada can kaybının 100'e, yaralı sayısının da 4 bine çıktığını bildirmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.