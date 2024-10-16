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Dünya

Lübnan, soykırımcı İsrail'i şikayet etti

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin kent ve beldelerine saldırılarını sürdüren İsrail'i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayet ettiğini duyurdu.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 13:39 - Güncelleme:
Lübnan, soykırımcı İsrail'i şikayet etti
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Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye yönelik İsrail saldırılarının bir kez daha BMGK'ye şikayet edilerek saldırıların durdurulması için harekete geçilmesi talebinde bulunulduğu belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut ve diğer bölgelerde sivil yerleşim alanlarını gelişigüzel şekilde bombalamasına tepki gösterilerin açıklamada, ülkenin egemenliğini karadan, denizden ve havadan ihlal etmeyi sürdüren ve Lübnan ordusu ile sağlık merkezlerini de hedef alan İsrail'in kınandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarında su depoları, sınır kapıları ve tarihi yapıları hedef aldığı, sivil kayıplara aldırış etmeden kent ve beldeleri bombalayarak sistematik suikast saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail, bölge ülkeleri ve halklarının egemenliklerine karşı kullandığı güç ve askeri saldırılarla bölgeye kendi güvenlik vizyonunu dayatıyor. İsrail'in söz konusu saldırıları için kendini savunma yönünde öne sürdüğü gerekçelerin ise hiçbir kanıtı yok."

BMGK'den İsrail'in Lübnan halkına ve topraklarına yönelik geniş çaplı saldırılarının durdurulması istenirken, Tel Aviv'in BMGK'nin 1701 sayılı kararına bağlı kalması ve saldırılarını derhal durdurması çağrısı yapıldı.

İsrail ordusunun karadan girdiği Lübnan topraklarından derhal geri çekilmesi talep edildi.

Açıklamada ayrıca Lübnan ordusunun ülkede güvenliği sağlaması için BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) temel rolüne güvendiği ifade edildi.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 2 BİN 350 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlattı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 350 kişi öldü, 10 bin 906 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği değerlendiriliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 430 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

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