Lübnan-Suriye sınırında silahlı çatışma!

Lübnan ordusunun, yasa dışı yollarla ülkeye silah sokmaya çalışan kişilerle Suriye sınırında çatıştığı bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusunda yer alan Suriye sınırındaki "Ayha Marac et-Tut" beldesinde devriye gezen askerler ile silah kaçakçıları arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Suriye'den ülkeye silah sokmaya çalışan Lübnanlı bir vatandaşın yaralı halde yakalandığı aktarılan açıklamada, daha sonra beldedeki bir eve baskın düzenlenerek 2 kişinin daha gözaltına alındığı ifade edildi.

Gözaltına alınan 3 kişiyle çok sayıda silah, askeri ekipman ve cephaneliğin ele geçirildiği vurgulanan açıklamada, olaya dair soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Lübnan ordusu, geçen ay 3 Suriyeli askerin öldürülmesi üzerine çatışmaların yaşandığı sınır hattındaki yasa dışı geçiş yollarını kapatma çalışmalarını sürdürüyor.