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Dünya

Lübnan, Suriye'ye açılan sınır kapılarını kapattı

Lübnan makamlarının, İsrail'in hava saldırıları düzenlediği Suriye'ye açılan sınır kapılarını kapatma kararı aldığı bildirildi.

AA6 Aralık 2024 Cuma 15:45 - Güncelleme:
Lübnan, Suriye'ye açılan sınır kapılarını kapattı
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Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü, İsrail'in tekrarlanan hava saldırıları nedeniyle özellikle kuzeyden Suriye'ye açılan sınır kapılarını kapatma kararı aldı.

Sınır kapılarından geçiş yapanların can güvenliği için bu adımın atıldığına işaret edilen haberde, iki ülke arasındaki sınır kapılarının ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı ifade edildi.

Haberde, özellikle ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin geçişi için Masna Sınır Kapısı'nın ise açık kalacağı bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusu, gece saatlerinde Suriye'nin Lübnan'a açılan sınır kapılarına hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Lübnan basını ise İsrail'in hava saldırılarında iki sınır kapısının hedef alındığını aktarmıştı.

- LÜBNAN İLE SURİYE ARASINDAKİ SINIR KAPILARI

Güneyinde İsrail ve doğu ile kuzeyinde Suriye olmak üzere iki ülkeyle sınır komşusu olan Lübnan'ın, batısında ise Akdeniz yer alıyor. Lübnan, İsrail ile 87 kilometrelik sınıra sahipken geriye kalan 375 kilometrelik kara sınırını Suriye ile paylaşıyor.

Lübnan ile Suriye arasında Cedide Yabus (Lübnan'da Masna), Ed-Debbusiye (Lübnan'da El-Abbudiyye), Cusiyye (Lübnan'da El-Kaa), Tartus (Lübnan'da El-Arida) ve Tel Kalak (Lübnan'da El-Bukaya) olmak üzere 5 sınır kapısı bulunuyor.

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