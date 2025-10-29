Lübnan toprakları için birlik mesajı: İsrail derhal çekilmeli

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi konusunda Lübnan'ın yanında durduklarını belirtti.



Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Ebu Gayt, başkent Beyrut'ta düzenlenen Arap Medya Forumu'nun açılışında konuştu.



Ebu Gayt, İsrail'in Kasım 2024'te varılan ateşkesi ihlal ederek sık sık düzenlediği saldırılarla Lübnan'da iç karışıklık ve bölünmeyi amaçladığını ifade etti.



Arap Birliğinin Lübnan halkının yanında olduğunu vurgulayan Ebu Gayt, "Arap Birliği olarak İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesi yönündeki kararlılığınızı destekliyoruz ve 1701 sayılı Birleşmiş Milletler kararının tüm unsurlarıyla uygulanmasını istiyoruz." dedi.



Ebu Gayt, "İsrail, barut ve kanla şekillendirdiği yeni bir Orta Doğu kurduğunu sanabilir ancak bu asla gerçekleşmeyecek." ifadesini kullandı.



Lübnan'da silahların devletin teklinde toplanması konusuna da değinen Ebu Gayt, "Lübnan ordusu, silahların yalnızca devletin elinde bulunmasını öngören hükümet kararını uygulayacak güce ve kararlılığa sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

