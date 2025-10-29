İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2025 Çarşamba / 8 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9447
  • EURO
    48,8727
  • ALTIN
    5424.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Lübnan toprakları için birlik mesajı: İsrail derhal çekilmeli
Dünya

Lübnan toprakları için birlik mesajı: İsrail derhal çekilmeli

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, 'Birlik olarak İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesi yönündeki kararlılığınızı destekliyoruz' dedi.

AA29 Ekim 2025 Çarşamba 13:06 - Güncelleme:
Lübnan toprakları için birlik mesajı: İsrail derhal çekilmeli
ABONE OL

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi konusunda Lübnan'ın yanında durduklarını belirtti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Ebu Gayt, başkent Beyrut'ta düzenlenen Arap Medya Forumu'nun açılışında konuştu.

Ebu Gayt, İsrail'in Kasım 2024'te varılan ateşkesi ihlal ederek sık sık düzenlediği saldırılarla Lübnan'da iç karışıklık ve bölünmeyi amaçladığını ifade etti.

Arap Birliğinin Lübnan halkının yanında olduğunu vurgulayan Ebu Gayt, "Arap Birliği olarak İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesi yönündeki kararlılığınızı destekliyoruz ve 1701 sayılı Birleşmiş Milletler kararının tüm unsurlarıyla uygulanmasını istiyoruz." dedi.

Ebu Gayt, "İsrail, barut ve kanla şekillendirdiği yeni bir Orta Doğu kurduğunu sanabilir ancak bu asla gerçekleşmeyecek." ifadesini kullandı.

Lübnan'da silahların devletin teklinde toplanması konusuna da değinen Ebu Gayt, "Lübnan ordusu, silahların yalnızca devletin elinde bulunmasını öngören hükümet kararını uygulayacak güce ve kararlılığa sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.