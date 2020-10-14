Lübnan ve Bahreyn'de Kovid-19 bilançosu ağırlaşıyor

AA 14 Ekim 2020 Çarşamba 00:15 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 00:15

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Lübnan'da 479'a, Bahreyn'de 284'e yükselirken, Yemen'de vaka sayısı arttı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 13 kişi daha hayatını kaybetti ve 1245 yeni vaka kaydedildi.

Son verilerle can kaybının 479'a, vaka sayısının da 55 bin 869'a yükseldiği ülkede, 615 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı ise 24 bin 581'e ulaştı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece can kaybının 284'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, toplam vaka sayısının 75 bin 948, iyileşen hasta sayısının ise 71 bin 687 olduğu hatırlatıldı.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, 1 kişide daha virüs tespit edildiği bildirildi.

Vaka sayısının 2 bin 53'e yükseldiği aktarılan açıklamada, toplam can kaybının 596 olduğu bilgisi yinelendi.