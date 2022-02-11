Lübnan yönetimi ''hakaret'' içeren etkinlikleri engelledi

AA 11 Şubat 2022 Cuma 01:08 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 01:08

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 11 ve 14 Şubat tarihlerinde bir otelde "Bahreyn Devriminde Siyasetçinin Hakkı", "Bahreyn Adaletsiz ve Karanlık" temalı iki etkinlik düzenleneceği yönünde bilginin Bakanlığa ulaştığı belirtildi.

Etkinliğin kim tarafından düzenleneceği belirtilmeyen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, Başbakan Necib Mikati ile istişare ederek, güvenlik birimlerine talimat gönderdi ve yasal izin alınmayan bu etkinliklerin düzenlenmemesi gerektiği konusunda otel yönetiminin derhal bilgilendirilmesini talep etti."

Organizatörler ve davetliler hakkında bilgi toplamak için gerekli tüm tedbirlerin alındığına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu etkinliklerin gerçekleşmesi halinde Bahreyn resmi makamları ve Körfez ülkelerine hakaret içereceğinin öngörüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, bu etkinliklerin, Arap ülkelerine herhangi bir fiili ve sözlü saldırı girişiminde bulunulmasını önlemek için tüm tedbirlerin alınmasını öneren Kuveyt'in Lübnan-Körfez ilişkilerini güçlendirmeye yönelik resmi çabalarını engelleyeceği vurgulandı.

Bahreyn'deki yasaklı muhalif hareket El-Vifak, "barışçıl halk hareketinin" 11. yılı münasebetiyle "Bahreyn adaletsiz ve karanlık" başlığıyla bir etkinlik düzenleyeceğini duyurmuştu.

- LÜBNAN-KÖRFEZ KRİZİ VE KUVEYT'İN ARA BULUCULUĞU

Eski Enformasyon Bakanı George Kardahi, 27 Ekim 2021'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

Açıklamalarıyla diplomatik krize yol açan Kardahi ise 3 Aralık 2021'de görevinden istifa etmişti. Ancak Kardahi'nin istifasına rağmen Körfez ülkeleri, Lübnan ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmedi.

Bu gerilimin ardından Beyrut'a 22-23 Ocak'ta ilk üst düzey ziyareti gerçekleştiren Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah, Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin yeniden tesisi için önerilerin bulunduğu bir mesajı yetkililere ilettiğini söylemiş ancak mesajın içeriğine dair detay vermemişti.

Yerel medyada yayımlanan haberlerde Sabah'ın, Körfez-Lübnan ilişkilerinin yeniden tesisi için ilettiği mesajda bazı şartların öne sürüldüğü aktarılmıştı.

Mesajda, "Hizbullah'ın silahsızlandırılması, Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerinin tüm liman ve sınır kapılarını denetimine alması, Körfez ile Lübnan arasında güvenlik iş birliğinin yapılması, 1989'da imzalanan Taif Anlaşması'nın tüm maddelerinin yerine getirilmesi, Lübnan'daki seçimlerin vaktinde yapılması ve Körfez ülkelerine herhangi bir fiili ve sözlü saldırı girişiminde bulunulmaması" gibi maddelerin yer aldığı iddia edilmişti.