  • Lübnan'a ateşkes kağıtta kaldı! Katil İsrail otoyolu bombaladı: Çok sayıda ölü var
Dünya

Lübnan'a ateşkes kağıtta kaldı! Katil İsrail otoyolu bombaladı: Çok sayıda ölü var

Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde 3 araca düzenlediği saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

AA13 Mayıs 2026 Çarşamba 12:59
İsrail, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik hava saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinden güneye uzanan sahil şeridindeki otoyolda 3 aracı hedef aldı.

İsrail ordusunun Berca, el-Ciye ve es-Sadiyat beldeleri yakınında hedef aldığı araçlarda 2'si çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının dünkü verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 880'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

  • İsrail saldırı
  • Lübnan ölümler
  • ateşkes

