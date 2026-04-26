Netanyahu, haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada, dün orduya verdiği "şiddetli saldırı" talimatının ardından Lübnan'ı hedef almaya devam edecekleri yönündeki tehdidini yineledi.

"ABD'yle, dolaylı olarak da Lübnan'la üzerinde mutabık kalınan düzenlemeler uyarınca kararlılıkla hareket ediyoruz." diyen Netanyahu, Lübnan'a saldırıları sürdüreceklerine işaret etti.

Lübnan'da Hizbullah'ın saldırılarına karşılık vermekle sınırlı kalmayacaklarını belirten Netanyahu, aynı zamanda "tehditleri ortadan kaldırmak için" şiddetli saldırılarına devam edeceklerini söyledi.

Netanyahu, dün akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı vermişti.

İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 509'a yükseldi.

16:45 Netanyahu, Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Lübnan'a yönelik saldırıların süreceğini söyledi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine gece saatlerinden itibaren saldırılar düzenlemesi, bölgeden kuzey yönüne yeniden göç dalgasının başlamasına yol açtı.

Lübnan'daki Hizbullah tarafından fırlatılan üç insansız hava aracı (İHA) nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'da işgal altında tuttuğu alanlar dışında kalan ülkenin güneydoğusundaki bazı beldeler için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, Lübnan'da zorla yerinden ettiği ailelere, işgal altındaki 50'dan fazla beldeye ve işgal ettiği alanların dışında kalan belirli köylerin güneyine dönmemeleri için yeniden uyarıda bulundu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ateşkese rağmen dün ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere gerçekleştirdiği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti.

10:50 İsrail ordusu, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyindeki Hristiyan köyü Debel'de güneş panellerini askeri iş makinesiyle tahrip etti.