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Dünya

Lübnan'da 1,2 milyondan fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da 1,2 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

AA14 Ekim 2024 Pazartesi 17:09 - Güncelleme:
Lübnan'da 1,2 milyondan fazla kişi yerinden edildi
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İsrail'in saldırdığı Lübnan'a ilişkin X'ten paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Lübnan'a yönelik en ölümcül İsrail hava saldırılarının üstünden neredeyse bir ay geçti. Lübnan hala insani bir felaketin pençesinde ve 1,2 milyondan fazla insan yerinden edildi. Acil insani desteğe olan ihtiyaç artıyor." ifadeleri kullanıldı.

- ⁠İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 255 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 255 kişi öldü, 10 bin 524 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 430 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

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