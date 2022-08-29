İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2022 Salı / 3 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2149
  • EURO
    18,2921
  • ALTIN
    1015.84
  • BIST100
    3164.96
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Lübnan'da 28 yıl sonra bir ilk! Kullanıma açıldı
Dünya

Lübnan'da 28 yıl sonra bir ilk! Kullanıma açıldı

Lübnan'ın kuzeyinde yer alan Trablusşam kentindeki meşhur Amber Sineması, 28 yıl kapalı kaldıktan sonra tiyatro ve kültür alanı olarak yeniden hayata döndü.

AA29 Ağustos 2022 Pazartesi 23:43 - Güncelleme:
ABONE OL

Kapatılmadan önce 30'dan fazla tiyatro ve sinema salonuna ev sahipliği yapan Amber Sinema binası, restore çalışmalarının ardından 28 yıl sonra yeni bir görünüm kazandı.

Amber Sineması, çalışmaların ardından "Lübnan Ulusal Tiyatrosu" olarak yeniden faaliyete geçti.

Daha önce de bazı kullanılmaz haldeki sinema binalarının restorasyon çalışmalarını yürüten Tiro Sanat ile Istanbouli Théâtre derneklerinin önceki açıklamalarında, bu tiyatronun eğitim atölyeleri, festivaller ve sanat performanslarının yanı sıra halk kütüphanesinin de yer aldığı vatandaşlara yönelik bir kültür platformu olduğu belirtildi.

Sinema binasının yeniden kullanıma açılışı, halihazırda devam eden "Trablusşam Uluslararası Tiyatro Festivali"ne denk geldi.

27 Ağustos'ta başlayan ve dört gün sürecek olan festivalde Cezayir, Tunus, Meksika, Irak, Umman, İtalya, İspanya ve Lübnan'dan tiyatro gösterileri yer alıyor.

Sinema binasının, Trablusşam'da kentin hafızasının bir parçasını oluşturduğu ifade ediliyor. Bu nedenle yetkililerin, bu tür projelerle kentin kültürel mirasını korumaya çalıştığı ifade ediliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.