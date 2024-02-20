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Dünya

Lübnan'da 3 katlı bina çöktü: 1'i çocuk 4 can kaybı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Şuveyfat bölgesinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişinin öldüğü ve 17 kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi.

AA20 Şubat 2024 Salı 00:50 - Güncelleme:
Lübnan'da 3 katlı bina çöktü: 1'i çocuk 4 can kaybı
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Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Beyrut'un güneyinde yer alan Şuveyfat bölgesinde daha önce boşaltılması talimatı verilen 3 katlı bina yıkıldı.

Binada bulunanların çoğunun Suriyeli mülteciler olduğu, enkaz altında şu ana kadar 1'i çocuk 2'si kadın toplam 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve 2 kadının sağ çıkarıldığı ifade edildi.

17 KİŞİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Enkaz altında kalan 17 kişiye ulaşılması için çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Söz konusu binanın eski olduğu ve son günlerde meydana gelen şiddetli yağışların, binanın zemininde kayma ve duvarlarında çökmeye neden olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜLER ANBEAN KAYDEDİLDİ

Şuveyfat bölgesinde daha önce boşaltılması talimatı verilen 3 katlı binanın yıkılma anları görüntülere yansıdı.

  • Beyrut
  • Şuveyfat
  • enkazaltındakalanlar

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