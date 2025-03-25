Lübnan'da akaryakıt istasyonunda yangın dehşeti: 4 kişi hayatını kaybetti

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'ya göre, Hirmil kent merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda benzin boşaltımı sırasında yangın çıktı.



Alevler akaryakıt istasyonu çevresinde 200 metreye kadar yayıldı, yangın çevre dükkanlara da sıçradı. Olayda çok sayıda iş yeri ve onlarca araç yandı.



4 KİŞİ ÖLDÜ

Şehir merkezinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.



Yaralanan ve durumu kritik olan bir askerin askeri helikopterle başkent Beyrut'a nakledildiği aktarıldı.



Yangın saatlerce süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.