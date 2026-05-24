Lübnan'da ateşkes kağıt üstüne kaldı! Hizbullah'tan soykırımcı askerlere misilleme

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.



Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının dün Batı Sir beldesinde üç katlı bir binayı hedef aldığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.



Ölenler arasında çocukların da bulunduğu vurgulandı.

Arama kurtarma ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Batı Sir beldesinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.



İŞTE BÖLGEDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

11:29 Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah'ın düzenlediği dron saldırısında 2 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.

11:16 İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin hem Lübnan maddesi hem de nükleer müzakerelerin ertelenmesi konusunda çekincelerini ilettiğini öne sürdü.

10:42 İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

10:32 İran'ın petrol sektörüne yönelik yaptırımların, müzakere süreci boyunca geçici olarak askıya alınabileceği ve bu düzenlemenin olası bir mutabakat zaptında yer alabileceği belirtildi. Ayrıca metinde, Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesine ilişkin detayların yer aldığı ve bu kapsamda İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmak zorunda kalacağı belirtildi.