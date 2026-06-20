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Dünya

Lübnan'da ateşkes kağıt üzerinde kaldı! İsrail'in saldırılarında 28 kişi öldü

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'a gece saatlerinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.

IHA20 Haziran 2026 Cumartesi 16:54 - Güncelleme:
Lübnan'da ateşkes kağıt üzerinde kaldı! İsrail'in saldırılarında 28 kişi öldü
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İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da bilanço artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiğini aktardı.

Bekaa valiliğindeki Sohmor'da bir eve düzenlenen saldırıda ailedeki 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Sidon bölgesindeki Qennarit'e gerçekleştirilen saldırıda ise en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı ifade edildi. Lübnan'ın doğusundaki saldırıda ise 1 kişi yaşamını yitirdi. Nebatiye bölgesine düzenlenen saldırılarda da can kaybının 16'ya yükseldiği kaydedildi.

2 MART'TAN BU YANA ÖLENLERİN SAYISI 4 BİNİ AŞTI

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a ateşkese rağmen devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini geçti.

Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 57'ye yükseldi, 12 bin 121 kişi de yaralandı.

Bakanlık, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 bin 980 kişinin öldüğünü bildirmişti.

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