Lübnan'da ateşkes kağıt üzerinde kaldı! Netanyahu'dan yeni katliamlar için talimat

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes kararına rağmen orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini açıkladı.

AA25 Mayıs 2026 Pazartesi 21:43 - Güncelleme:
Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı videoda, ateşkese rağmen Lübnan'a düzenledikleri saldırılar ve Hizbullah'ın İHA saldırılarına ilişkin konuştu.

Hizbullah'la savaşta olduklarını söyleyen Netanyahu, "(Lübnan'da gaz pedalından ayağımızı çekmiyoruz. Doğru, bizi insansız hava araçlarıyla hedef alıyorlar. Bunun üzerinde çalışan özel bir ekibimiz var ve bunu da çözeceğiz. Bunun için darbeleri ve şiddetini arttırmamızı gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'de dün gerçekleştirilen güvenlik kabinesi toplantısında Hizbullah'ın İHA saldırılarının da ele alındığını aktarılmıştı.

SOYKIRIMCIDAN SKANDAL ÇAĞRI

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hizbullah'ın her İHA saldırısına karşılık Dahiye'de 10 binayı yıkılmasını istemişti. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de Smotrich'in teklifine destek verdiği basına yansımıştı.

İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN'IN DOĞUSUNDAKİ BEKA BÖLGESİNE HAVA SALDIRILARI DÜZENLEDİĞİNİ AÇIKLADI

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş jetlerinin Beka ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef aldığı aktarıldı.

Açıklamada, hava saldırılarda Hizbullah hedeflerinin vurulduğu ileri sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı verdiğini açıklamıştı.

