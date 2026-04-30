İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2026 Perşembe / 13 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1885
  • EURO
    52,82
  • ALTIN
    6671.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Lübnan'da ateşkes kağıtta kaldı! Soykırımcı İsrail binaları ve altyapı hedef aldı
Dünya

Lübnan'da ateşkes kağıtta kaldı! Soykırımcı İsrail binaları ve altyapı hedef aldı

Soykırımcı İsrail savaş uçakları, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere saldırılar düzenledi. Saldırılar sonucu bölgedeki altyapı ve binalarda büyük hasar oluştuğu belirtildi.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 10:26
ABONE OL

İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları devam ediyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları sabah saatlerinde Yahun, Cumeycime, Beraşit ve Haris beldelerini hava saldırılarıyla hedef aldı.

ALTYAPI VE BİNALARDA BÜYÜK HASAR

Saldırılar sonucu bölgedeki altyapı ve binalarda büyük hasar oluştuğu belirtildi.

Hedef alınan beldeler, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanların dışında yer alıyor.

İsrail ordusunun yıkım faaliyetlerini sürdürdüğü Hıyam beldesinde de sabah saatlerinde patlama gerçekleştirildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerini hedef alıyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.