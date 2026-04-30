Lübnan'da ateşkes kağıtta kaldı! Soykırımcı İsrail binaları ve altyapı hedef aldı

İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları devam ediyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları sabah saatlerinde Yahun, Cumeycime, Beraşit ve Haris beldelerini hava saldırılarıyla hedef aldı.

Saldırılar sonucu bölgedeki altyapı ve binalarda büyük hasar oluştuğu belirtildi.

Hedef alınan beldeler, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanların dışında yer alıyor.

İsrail ordusunun yıkım faaliyetlerini sürdürdüğü Hıyam beldesinde de sabah saatlerinde patlama gerçekleştirildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerini hedef alıyor.

