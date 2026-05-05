  • Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 2 bin 702'ye yükseldi
Dünya

Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 2 bin 702'ye yükseldi

Lübnan ile İsrail arasında geçici ateşkesin uzatılmasına rağmen sahadaki saldırılar devam ederken, Lübnan Sağlık Bakanlığı 2 Mart'tan bu yana süren çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 702'ye, yaralı sayısının ise 8 bin 311'e yükseldiğini duyurdu.

AA5 Mayıs 2026 Salı 16:44
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan sonra düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı.

Buna göre, geride kalan sürede İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 702'ye, yaralı sayısı 8 bin 311'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 bin 696 kişinin öldüğünü bildirmişti.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

