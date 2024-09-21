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Dünya

Lübnan'da can kaybı artıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in başkent Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın olmak üzere 31'e yükseldiğini duyurdu.

AA21 Eylül 2024 Cumartesi 12:07 - Güncelleme:
Lübnan'da can kaybı artıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in başkent Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın 31'e yükseldiğini duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, konuya ilişkin Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi.

Ebyad, İsrail'in başkent Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın 31'e yükseldiğini, 68 kişinin yaralandığını söyledi.

Sağlık Bakanı Ebyad, halen kimliği belirlenemeyen ölülerin olduğunu ve İsrail'in son saldırılarında yaralananlara 2 binden fazla cerrahi operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Ebyad, "İsrail'in güney banliyölerine dün düzenlediği saldırı tanımlanmış bir savaş suçudur." ifadesini kullandı.

Ebyad, çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılması ve dünkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısının ise 70'e yükseldiğini ifade etti.

  • Lübnan Sağlık Bakanlığı
  • İsrail hava saldırısı
  • Beyrut saldırısı
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