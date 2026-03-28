  • Lübnan'da çatışmalar şiddetlendi: İsrail'de kayıplar artıyor
Dünya

Lübnan'da çatışmalar şiddetlendi: İsrail'de kayıplar artıyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile süren çatışmalarda ikisi ağır olmak üzere 9 askerinin yaralandığını duyurdu. Tanksavar füzesi ve roket saldırılarının yanı sıra İsrail'in kuzeyine fırlatılan 2 insansız hava aracı da hava savunma sistemleri tarafından engellendi.

AA28 Mart 2026 Cumartesi 10:40
İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilim Lübnan'ın güneyinde şiddetli çatışmalara dönüştü. Son 24 saatte yaşanan saldırılarda İsrail ordusunun kayıpları artarken, Hizbullah'ın tanksavar füzesi, roket ve insansız hava aracı kullanarak çok yönlü bir saldırı stratejisi izlediği ortaya çıktı.

İKİSİ AĞIR 9 ASKER YARALANDI

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda ikisi ağır 9 askerinin yaralandığını bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, dün Lübnan'ın güneyindeki bir çatışma sırasında tanksavar füzesi atılması sonucu bir subayın ağır diğer bir subayın ise "orta derecede" yaralandığı belirtildi.

Hizbullah'ın gece de Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini roketle hedef aldığı ifade edildi. Bu saldırıda da bir subayın ağır 6 askerin ise "orta derecede" yaralandığı kaydedildi.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'İN KUZEYİNE 2 İHA SALDIRISI

Öte yandan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine 2 insansız hava aracı (İHA) fırlattığı bildirildi. Bu saldırı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde sirenlerin çaldığı, Hizbullah'ın fırlattığı İHA'ların hava savunma sistemleri tarafından engellendiği aktarıldı.

İsrail ordusunun açıklamalarına göre, 2 Mart'ta başlayan saldırıların ardından Hizbullah ile Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda en az 4 İsrail askeri öldü, çok sayıda asker de yaralandı.

İRAN VE HİZBULLAH'TAN İSRAİL'İN KUZEYİNE EŞ ZAMANLI MİSİLLEME

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran ve Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyini hedef alan eş zamanlı misilleme yaptı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran'ın misillemesinin ardından işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde sirenler çalarken eş zamanlı olarak Hizbullah'ın Lübnan'dan ateşlediği roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde de sirenler devreye girdi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran füzeleri ve Hizbullah roketlerinin bazılarının boş alana düştüğünü ileri sürdü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, isabet ya da yaralı bilgisi içeren bir rapor almadıklarını, gerekli görülmesi halinde güncelleme yapılacağını açıkladı.

