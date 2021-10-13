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Dünya

Lübnan'da eğitim uçağı düştü

Lübnan'da bir sivil eğitim uçağının denize düştüğü ve kayıpların olduğu bildirildi.

AA13 Ekim 2021 Çarşamba 13:11 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 13:12
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Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, sivil eğitim uçağının başkent Beyrut'un kuzeyindeki Cubeyl açıklarında Akdeniz'e düştüğü belirtildi.

Söz konusu uçağın yerel saatle 10.40'ta düştüğü kaydedilen açıklamada, Lübnan Deniz ve Hava kuvvetleri ile sivil savunma ekiplerinin kayıpları aradığı ifade edildi.

Yerel basın ise denize düşen Cessna-172 tipi eğitim uçağında 2 kişinin olduğunu aktardı.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi'nin de kısa süre içinde arama kurtarma çalışmalarını takip etmek üzere uçağın düştüğü bölgeye intikal edeceği bildirildi.

Eğitim uçağının düşme nedenine ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

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