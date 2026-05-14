  • Lübnan'da gerilim yeniden tırmanıyor! İşgalci İsrail'den yeni tehdit
Dünya

Lübnan'da gerilim yeniden tırmanıyor! İşgalci İsrail'den yeni tehdit

İşgalci İsrail'in, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi ve doğusunda bulunan 8 belde için halka bölgeyi terk etme çağrısı yaparak saldırı tehdidinde bulunduğu bildirildi.

AA14 Mayıs 2026 Perşembe 09:58
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mezraat Sinay, Tuffahta, Kefer Melki ve Yukarı Homin beldeleri ile doğudaki Bekaa bölgesinde yer alan Lebbaya, Suhmur, Yuhmur ve Ayn Tine beldelerini hedef alacağını bildirdi.

Adraee, söz konusu beldelerdeki Lübnanlılardan yaşadıkları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi.

Sözcünün saldırı tehdidinde bulunduğu beldeler, Litani Nehri'nin kuzeyinde bulunuyor.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde daha önce de çok sayıda belde için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 900 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

