12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,167
  • 5,923
  • 219.254
  • 104.074
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Lübnan'da hükümet kuruldu

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, yeni hükümetin kurulduğunu duyurdu

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Lübnan'da yaklaşık 9 ay süren çalışmaların ardından yeni hükümet kuruldu.

Lübnan'da 6 Mayıs 2018'de yapılan genel seçimler sonrasında yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Saad Hariri, kabine listesini sunmak için akşam saatlerinde Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıktı.

Hariri'nin ardından Meclis Başkanı Nebih Berri'nin de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ulaşmasıyla üçlü görüşme gerçekleştirildi.

Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri başbakanlığında kurulan yeni hükümet, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın onayından sonra açıklandı.

Bakanlar Kurulu Sekreteri Fuad Filfil, Baabda Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Hariri tarafından imzalanan yeni hükümetin 30 üyesini duyurdu.

Lübnan'da siyasi güçler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yeni hükümetin kurulması yaklaşık 9 ay aldı.

İntihar eden vatandaşın yakınından İmamoğlu´na çok sert tepki

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BM'den ABD'ye sert Venezuela tepkisi

BM'den ABD'ye sert Venezuela tepkisi

Facebook, Twitter ve Instagram'dan operasyon

Facebook, Twitter ve Instagram'dan operasyon

Belgesel çekerken tarihi denizaltı buldular

Belgesel çekerken tarihi denizaltı buldular

Başkonsolosluğumuza saldıran PKK’lıya hapis istemi

Başkonsolosluğumuza saldıran PKK’lıya hapis istemi

Almanya, Fransa ve İngiltere'den İran hamlesi

Almanya, Fransa ve İngiltere'den İran hamlesi

Hafta sonları nöbetçi noterler hizmet verecek

Hafta sonları nöbetçi noterler hizmet verecek

'Zeldin'i çıldırırken izlemek keyifli olacak'

'Zeldin'i çıldırırken izlemek keyifli olacak'

FETÖ'nün sözde Azerbaycan sorumlusu tutuklandı

FETÖ'nün sözde Azerbaycan sorumlusu tutuklandı
 

POPÜLER HABERLER

Petrol zengini Suriye´de dram

Petrol zengini Suriye´de dram

Dünyanın en iyi statları listesine Türk damgası!

Dünyanın en iyi statları listesine Türk damgası!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA