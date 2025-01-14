Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Selam: Yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi

Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın hükümeti kurmakla görevlendirdiği ve milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alan Selam, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.



Hükümeti kurmakla sorumlu Başbakan görevini resmen teslim alan Selam, görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, Lübnan halkının beklentilerini karşılamak için bu görevi üstlendiğini söyledi.



Selam, "Derin bir şükran ve sorumluluk duygusu hissediyorum. Bu benim için sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda sizin, özellikle de gençlerin beklentilerini gerçekleştirmek için bir eylem çağrısıdır. Adil, güçlü, modern ve medeni bir devlet inşa etme adına değişim beklentileri mevcut ve hepimiz bunu hak ediyoruz." dedi.

İsrail saldırılarının ardından Lübnan'daki duruma işaret eden Selam, "İsrail'in son dönemde Lübnan'a yönelik barbarca saldırganlığı ve en kötü ekonomik krizden, kötü mali politikalardan kaynaklı acı ve kederin ardından Lübnanlılar fakirleşti. Artık yeter demenin vakti geldi." diye konuştu.

Selam, "Yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Lübnan'ın eşit haklara sahip özgür insanların ülkesi olması için yeni dönemin adalet, güvenlik, ilerleme ve fırsatlarla dolu olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- İSRAİL SALDIRILARIYLA YIKILAN BÖLGELERİN YENİDEN İNŞASI İÇİN ÇALIŞMA SÖZÜ

Hükümetin karşılaşacağı zorluklara dikkati çeken Selam, şunları kaydetti:



"Önümüzdeki en önemli zorluklar, (İsrail'in) son saldırılarının sonuçlarıyla yüzleşmektir. Halkımızın büyük bir kısmının evleri, iş yerleri yıkıldı, eğitim tesisleri çalışamaz halde. Öncelikle, köylerin yeniden inşası için koşulları güvence altına almak adına çalışmamız gerekiyor."

Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde yerinden edilenlerin evlerine dönmesi için çalışacaklarını dile getiren Selam, "Yeniden imar sadece vaat değil bir zorunluluktur. Bu da uluslararası kararların ve ateşkes anlaşması şartlarının tam olarak uygulanması için ciddi çalışma gerektirmektedir." diye konuştu

Selam, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmesine ilişkin, "Düşmanın işgal ettiği topraklarımızdan çekilmesi zorunluluktur. Bu sağlanmadan ülkemizde güvenlik ve istikrar olmaz." dedi.

Lübnan'ın devlet otoritesini kendi güçleri üzerinden ülkenin geneline yayması gerekliliğini vurgulayan Selam, kurulacak yeni hükümetin de bu konuda çalışacağına işaret etti.

Selam, Lübnan'da yıllardır devam eden ve İsrail saldırılarıyla etkisi artan ekonomik krize ilişkin, yeni hükümetin krizin üstesinden gelmek için kapsamlı bir program geliştireceğini söyledi.

Sürdürülebilir kalkınmanın önemine işaret eden Selam, iş fırsatlarını garanti altına almayı hedefleyen modern ve üretken bir ekonomi için çalışacaklarını belirtti.

Selam, devlet yönetiminde şeffaflık, adalet, kapsayıcılık ve hukukun üstünlüğü gibi ilkelere dayanacaklarını ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, dün, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Nevvaf Selam'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

