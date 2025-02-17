Lübnan'da İran'ın uçaklarına engel! Bekayi: İki ülke makul çözüm bulmaya çalışıyor

Bekayi, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lübnan'ın İran uçaklarına Beyrut'a iniş izni vermemesine ilişkin soru üzerine Bekayi, iki ülkenin dışişleri bakanları arasında bu konuda telefon görüşmesi yapıldığını belirterek, "İran ve Lübnan'ın, ilişkilerin geçmişi ve karşılıklı çıkarları göz önünde bulundurarak en iyi kararı vermeleri ve iki ülkenin ve bölgenin refahını istemeyen üçüncü tarafların bu süreci etkilemesine izin vermemeleri gerektiği vurgulandı. Görüşmeler devam ediyor ve İran ve Lübnan halklarının çıkarlarına hizmet eden makul bir çözüme ulaşmayı umuyoruz." diye konuştu.

Bekayi, İsrail'in geçen yılki saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyuddin için 23 Şubat'ta Beyrut'ta düzenlenecek cenaze törenine üst düzeyde katılım sağlayacaklarını belirtti.

Suriye'deki yeni yönetim ile ilişkiler konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bekayi, "Suriye halkının kaderi, hiçbir yıkıcı dış müdahale olmaksızın bizzat Suriye halkı tarafından belirlenmelidir. Terörizmden ve aşırıcılıktan uzak, istikrarlı ve güvenli bir Suriye, bölgenin ve bölgedeki tüm ülkelerin çıkarınadır. İkili görüşmeler konusunda gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve diğer tarafların performansına göre atmamız gereken adımları kararlaştırıyoruz. Üçüncü tarafların İran'ın iyi komşuluk ilişkilerinde sorun oluşturmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin nükleer programının Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında devam ettiğini aktaran Bekayi, bu konuda herhangi bir sapma olmadığını ve barışçıl nükleer programı sürdürdüklerini söyledi.

İranlı Sözcü, Suudi Arabistan'ın İran ile ABD arasında arabuluculuk yapmak istediğine dair haberlerin sorulması üzerine, bunu yalnızca medyadan duyduklarını söyledi. Bekayi, ayrıca Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin yakın zamanda Tahran'a yapacağı ziyaretin Tahran-Washington için arabuluculukla ilgisi olmadığını kaydetti.