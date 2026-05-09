Dünya

Lübnan'da İsrail katliamı: En az 10 ölü

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güneyindeki dört farklı noktaya düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 3'ü kadın olmak üzere en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

IHA9 Mayıs 2026 Cumartesi 08:49
İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ı hedef almayı sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in cuma günü ülkenin güneyindeki dört farklı noktaya saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırılarda 2'si çocuk 3'ü kadın olmak üzere en az 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL ETMEYİ SÜRDÜRÜYOR

İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan'da ilan edilen 10 günlük ateşkes, 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Buna rağmen ateşkesi defalarca kez ihlal eden İsrail, aralarında sivil yerleşim yerlerinin de bulunduğu çok sayıda noktaya saldırılar düzenlemişti.

