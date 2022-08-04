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  • Lübnan'da liman patlamasının sembolü siloda yeni çökme meydana geldi
Dünya

Lübnan'da liman patlamasının sembolü siloda yeni çökme meydana geldi

Lübnan'daki Beyrut Limanı'ndaki patlamanın 2'nci yıl dönümünde patlamada ağır hasar gören tahıl silosunun bir kısmı daha kendiliğinden çöktü.

IHA4 Ağustos 2022 Perşembe 17:57 - Güncelleme:
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan ve iki yıl önce meydana gelen patlamada yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Beyrut Limanı'ndaki tahıl silosunun bir kısmı daha kendiliğinden yıkıldı. İçinde bulunan tahıllar nedeniyle uzun süredir yangının devam ettiği silonun kuzey bloğunun bir kısmı, patlamanın 2'nci yıl dönümü anmaları için insanların toplanmaya başlamasından yaklaşık 1 saat önce çöktü.

GEÇTİĞİMİZ PAZAR GÜNÜ SİLOLARIN BİR KISMI ÇÖKMÜŞTÜ

Yetkililer, geçtiğimiz pazar günü siloların ilk bölümünün kendiliğinden çökmesinin ardından bu hafta başlarında limanın bazı bölümlerini ihtiyati tedbir olarak tahliye etmişti. Çökme nedeniyle ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Öte yandan, 50 yaşında ve 48 metre yüksekliğinde olan dev silolarda çıkan yangın haftalardır devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda yangın çıkmış, daha sonra büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada en az 210 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500 kişi de yaralanmıştı. Patlama sonucu başkent Beyrut'ta çok sayıda bölgede büyük hasar meydana gelmişti.

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