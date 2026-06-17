Lübnan'da patlayıcı yüklü İHA saldırısında 5 İsrail askeri yaralandı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bugün erken saatlerde gerçekleşen olayda yaralanan İsrail askerlerinden 1'inin durumunun ağır, 2'sinin orta ve 2'sinin hafif olduğu bildirildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde patlayıcı yüklü İHA'nın çarpması sonucu yaralanan askerlerin hastaneye nakledildiği aktarıldı.

İsrail basını, olayın sabah 06:00 sularında Kefertebnit bölgesinde yaşandığını ve patlayıcı yüklü İHA'nın bir tankın yanında patladığını kaydetti.

Patlama sonucunda 4 İsrail askerinin yaralandığı ve hastaneye tahliyeleri sırasında ikinci bir İHA ile daha saldırı düzenlendiği belirtilen haberde, ikinci saldırıda 1 askerin yaralandığı bildirildi.

ABD-İRAN MUTABAKATI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 15 Haziran'da ABD ve İran'ın, yürütülen müzakerelerin ardından, Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaları sonlandırmak üzere mutabakata vardığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını belirtmişti.

ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden olmuş, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.