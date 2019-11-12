Protestolar şiddetlendi... Banka ve okullar kapandı

Lübnan'da 17 Ekim'de Whatsapp ve benzeri internet üzerinden telefon görüşmelerine vergi getirilmesi planına karşı sokağa çıkan halk, hükümetin bu planı iptal etmesine rağmen hâlâ eylemlere devam ediyor.

Lübnanlı protestocular, bankalar ve okulların kapatılması ile birlikte bugün kamu çalışanlarının işe gitmesini önlemeye çalıştı. Göstericiler, geçen hafta aralarına katılan lise öğrencileri ile birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren çeşitli bölgelerde sokaklara akın etmeye başladı.

Lübnanlı göstericiler, Beyrut’taki Adalet Sarayı ve OGERO Telekomünikasyon Şirketi'nin ofislerinin yanı sıra kamu kurumlarını kapatmaya çalıştı.

Beyrut'ta, hakimler ve avukatların Adalet Sarayı'na girmesini önlemek için onlarca gösterici yere yattı.

Kuzeyde yer alan Trablusşam’daki kamu kurumları kapılarını kapatırken, göstericiler de çöp konteynırları kullanarak, kentteki birçok yolu trafiğe kapadı.

Trablusşam’ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde de çeşitli yollar kapatıldı.

Sur ve Bealbek’de ise protestocular telekomünikasyon şirketinin ofislerini kapattı.

HAYAT FELÇ OLDU

Ülkedeki grevler, iki hafta boyunca bankaların kapatılması da dahil olmak üzere bir çok bölgede halk sıkıntı yaşadı. Bankalar geçen hafta açılsa da, para çekme işlemlerine getirilen ilave kısıtlamalar sorunlara neden oldu. Banka Çalışanları Sendikaları Birliği de, bu sabah itibarıyla genel greve gidileceğini, ülkede durum düzelinceye kadar grevin sürdürüleceğini duyurdu.

ABD DOLARI KITLIĞI GREVE NEDEN OLDU Önce ithalatçılar, ticari bankalarda Amerikan doları kıtlığı yaşamış, bu durum son 20 yılda ilk kez Lübnan'da karaborsanın oluşmasına ve para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesine neden oldu. Buğday ve petrol ithalatçıları dolar ile ödeme yapılmasını talep edince fırıncılar ve benzin istasyonlarını işletenler grev çağrısı yaptı. EKONOMİK KRİZ Lübnan son yılların en ağır ekonomik krizini yaşıyor. Kamu borçlarının gayrisafi milli gelire oranı yüzde 150. Bu oran ile Lübnan dünya sıralamasında üçüncü durumda. Ülkede işsizlik oranı yüzde 25 iken gençler arasında bu oran yüzde 37'yi buluyor. Dünya Bankası verilerine göre, nüfusun yaklaşık üçte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Lübnan para biriminin karaborsada değer kaybına uğraması, malzeme sıkıntısı ve zam endişelerinin artmasına neden oldu. Lübnan halkı hükümetin uzun zamandır temel kamu hizmetlerini bile yerine getirememesine öfkeli. Elektrik kesintileri, güvenli içme suyu sıkıntısı, kamu sağlığı hizmetlerinin zayıflığı ve internet bağlantısındaki sorunlarla her gün yüz yüze geliyorlar. 1975-1989 yılları arasında yaşan iç savaş nedeniyle yarım kalmış ve sonrasında el atılmamış temel altyapı hizmetleri, bir milyonu aşkın Suriyeli mültecinin son yıllarda ülkeye girişiyle iyice kırılma noktasına ulaştı. Tüm bu etkenler uzun zamandır alttan alta kaynamakta olan gerilimlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Halkın öfkesi, yıllardır ülke siyasetine hakim olan, kendi varlıklarını artıran ancak ülkenin sorunlarını çözmeyen iktidardaki seçkinlere yöneldi.

Ülkedeki siyasi durum ise belirsizliğini sürdürüyor.

Başbakan Saad Hariri istifa etmesinden iki hafta sonra, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni bir hükümet oluşturmak için meclis istişarelerinin başlatılmasına yönelik bir tarih belirlemedi.

Mişel Avn’ın bu akşam Lübnanlılara hitap etmesi bekleniyor.