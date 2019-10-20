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Lübnan'da protestolar etkili oldu: Bakan maaşları yüzde 50 azaltılacak

Lübnan’da geçtiğimiz hafta başlayan protestoların ardından Başbakan Hariri, krizi aşmak için 24 maddelik plan açıkladı

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Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Lübnan'da geçtiğimiz Perşembe gününden bu yana devam eden protesto krizini aşmak için 24 maddeyi içeren ekonomik tedbirleri açıkladı.

Independent'ın haberine göre, söz konusu tedbirler, telefon ve kamu hizmetlerine yönelik vergiler ile maaş kesintilerine yönelik önerilerin iptali ve konut kredilerinin eski orana getirilmesi gibi daha önce atılmamış adımları kapsıyor.

Lübnan basınında yer haberlere göre Hariri’nin aldığı kararlardan bazıları şöyle:

- Mevcut ve eski bakanlar ile milletvekillerinin maaşları yüzde 50 oranında azaltılacak.

- Komitelerin maaş ve ödenekleri için tavan fiyat en fazla 10 milyon Lübnan lirası olacak.

- Tüm yöneticilerin maaşları azaltılacak ve 8 milyon Lübnan lirasını aşmayacak.

- Yargıçların maaşları 15 milyon Lübnan lirasını aşmayacak.

- Banka ve sigorta şirketlerine yüzde 25 oranında vergi getirilecek.

- Ordu ve güvenlik güçleri için tüm emeklilik kesintileri kaldırılacak.

- Asker maaşlarına tavan ayarlaması yapılacak ve bu oran bakanların maaşlarını aşmayacak.

- Enformasyon Bakanlığı gibi bakanlıklar ve konseyler kaldırılacak.

- Lübnan Merkez Bankası ve diğer bankalara 3 milyar dolar destek sağlanacak.

- Yağmalanan fonların geri kazanımı ve yolsuzlukla mücadele için açık bir mekanizma oluşturulmasını öngören yasa kabul edilecek.

- Telefon ve kamu hizmetlerine yönelik vergiler iptal edilecek

- Maaş kesintilerine yönelik öneriler iptal edilecek

- Konut kredileri eski hale getirilecek

- Banka kazancı vergisi artırılacak

- Cep telefonu sektörünü özelleştirme teklifi sunulacak

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