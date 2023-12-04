Lübnan'da ''Sınır Tanımayan Doktorlar'' Gazze Şeridi için dayanışma gösteri yaptı

MSF için Lübnan'da çalışan sağlık çalışanları Beyrut'un "Şehitler Meydanı"nda bir araya gelerek, "Gazze'de Savaşı Durdurun", "Hastaneleri Bombalamayı Durdurun", "Hastane ve Sağlık Çalışanlarına Saldırmayı Bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

Dayanışma gösterisinden sonra AA muhabirine konuşan MSF'nin Bölge Direktörü Ahmed el Dahiri, "İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle MSF'nin 3 doktoru hayatını kaybetti. Bunun yanında birçok çalışanımızın aile fertleri ve yakınları öldü." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde MSF adına hizmet veren 15 uluslararası personel ve 200'den fazla sağlık çalışanının bulunduğunu belirten Dahiri, MSF çalışanlarının şu anda Gazze'nin hem güneyi hem de kuzeyinde faaliyetlerine büyük tehlikeler altında devam ettiğini kaydetti.

Dahiri, "(İsrail'in) Tahliye çağrılarına rağmen MSF'ye ait doktorlar özellikle Gazze'nin kuzeyinde bulunan el Avda, Kudüs ve Endonezya Hastanesi'nde çalışmaya devam ediyor." dedi.

MSF Bölge Direktörü Dahiri, Gazze halkının yanında yer alıp gerekli tüm tıbbi ve insani yardımları sunacaklarını belirtti.