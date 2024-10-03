İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2024 Perşembe / 30 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1888
  • EURO
    37,7878
  • ALTIN
    2911.53
  • BIST100
    8898.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Lübnan'da son 24 saatte 28 sağlık çalışanı öldü
Dünya

Lübnan'da son 24 saatte 28 sağlık çalışanı öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da sadece son 24 saatte 28 sağlık çalışanının öldürüldüğünü açıkladı.

AA3 Ekim 2024 Perşembe 17:59 - Güncelleme:
Lübnan'da son 24 saatte 28 sağlık çalışanı öldü
ABONE OL


Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'de yaklaşık 42 bin kişinin öldürüldüğünü ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 700'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirten Ghebreyesus, "Gazze'de 10 binden fazla kişi hala kayıp ve 1,9 milyon kişi yerinden edildi." dedi.

Ghebreyesus, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da 1600'den fazla kişinin öldüğünü ve 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini söyledi.

Lübnan'daki saldırılar nedeniyle 160 bin kişinin Suriye'ye geçtiğini belirten Ghebreyesus, bunların yüzde 70'inin savaştan kaçıp Lübnan'a sığınan Suriyeliler olduğunu ifade etti.

Ghebreyesus, "Lübnan'ın güneyinde 37 sağlık tesisi kapatılırken, Beyrut'ta 3 hastane, personel ve hastaları tamamen tahliye etmek zorunda kaldı. Diğer 2 hastane de kısmen tahliye edildi. Sağlık hizmetleri saldırı altında olmaya devam ediyor. Sadece Lübnan'da son 24 saatte 28 sağlık çalışanı öldürüldü. Birçok sağlık çalışanı, bombardımanlar nedeniyle çalıştıkları bölgelerden kaçtıkları için göreve gelmiyor. Bu, kitlesel travma yönetiminin sağlanmasını ve sağlık hizmetlerinin sürekliliğini ciddi şekilde kısıtlıyor." dedi.

DSÖ olarak Lübnan Sağlık Bakanlığı ile hastanelerde travma ve toplu yaralanmalara etkili şekilde müdahale için koordineli çalıştıklarını kaydeden Ghebreyesus, "Yarın büyük bir travma ve tıbbi malzeme sevkiyatı yapmayı planladık. Maalesef Beyrut'taki havalimanının neredeyse tamamen kapanması nedeniyle bu mümkün olmadı." diye konuştu.

Lübnan'ın en çok ihtiyaç duyduğu ve hayat kurtarıcı olan yardım malzemelerini ulaştırmak için uçuşların kolaylaştırılması çağrısında bulunan Ghebreyesus, bölge için ateşkes, siyasi çözüm ve barış çağrılarını yineledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.