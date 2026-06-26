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Dünya

Lübnan'da soykırımcı İsrail zulmü! Tarlada çalışırken alıkonuldular

Soykırımcı İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Ayn Arab beldesi çevresinde tarım arazisinde çalışan 6 kişiyi alıkoyduğu bildirildi.

AA26 Haziran 2026 Cuma 17:38 - Güncelleme:
Lübnan'da soykırımcı İsrail zulmü! Tarlada çalışırken alıkonuldular
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AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre İsrail askerleri, 24 Haziran'da evlerine dönmeye başlayan Ayn Arab yakınlarındaki tarım arazisinde çalışan 3 Lübnanlı ile 3 Suriyeliyi alıkoydu.

Alıkonulan kişilerin nereye götürüldüğü bilinmiyor.

Ayn Arab beldesi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği "Sarı Hat" bölgesinde yer alıyor.

Öte yandan, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Mansuri beldesinde ise İsrail'e ait insansız hava araçları tarafından atılan bildirilerde, bölge halkından İsrail askerlerinin bulunduğu bölgelere yaklaşmamaları istendi. Bildirilerde, aksi halde hayatlarının tehlikeye gireceği uyarısı yapıldı.

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