Lübnan'da tansiyon düşmüyor! Katil İsrail evleri patlayıcılarda havaya uçuruyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmasına rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki beldeleri İHA ve topçu atışlarıyla vurmaya devam ediyor. Gece saatlerinde Haruf ve Nebatiye gibi stratejik noktalara düzenlenen hava saldırılarının yanı sıra, işgal altındaki Bint Cubeyl'de bazı evlerin patlayıcılarla havaya uçurulduğu bildirildi.

AA9 Mayıs 2026 Cumartesi 10:49 - Güncelleme:
İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu gece saatlerinden bu yana Haruf, Kefer Dunin, Yukarı Nebatiye ve Kefer Tebnit beldelerine insansız hava araçlarıyla (İHA) hava saldırıları düzenledi.

Beraşit, Safad Battih, Arnun, Kefer Tebnit beldeleri ile Nebatiye kentleri ise topçu atışlarıyla hedef alındı.

Lübnan'ın güneyinde işgal edilen Bint Cubeyl beldesinde bazı evlerin patlayıcılarla yıkıldığı belirtildi.

Öte yandan İsrail'e ait bir İHA, sabah saatlerinden bu yana başkent Beyrut'ta alçak irtifada uçuş yapıyor.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

