Lübnan'da tarihi kriz! Ekmeğe beşinci kez zam yapıldı

AA 23 Haziran 2021 Çarşamba 09:14 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 09:18

Lübnan Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Merkez Bankasının -ekmek yapımında kullanılan- şeker sübvansiyonunu kaldırması üzerine ekmek üretim maliyetinin yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, üretim maliyetinin artması nedeniyle ekmek fiyatlarının da yükseldiği ve 910 gramlık bir poşet ekmeğin 3 bin 250 Lübnan lirasından (2,25 dolar) satılacağı kaydedildi.



Şubat ayında bir, mart ayında iki ve nisan ayında da gramaj azaltılması yoluyla bir kez "gizli" zam yapılan ekmeğin fiyatı bu yıl içinde beşinci kez zamlanmış oldu.



Aylardır yeni hükümetin kurulamadığı, yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybettiği ve ekmek üretimindeki ham madde fiyatlarının da arttığı Lübnan'da, son yapılan zamlarla geçen mart ayında devlet tarafından desteklenen bir poşet ekmeğin fiyatı 3 bin Lübnan lirasına yükseltilmiş, nisan ayında da gramajı düşürülmüştü.



- LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK DURUM

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019 itibarıyla yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işleme alınıyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar 13 bin liranın üzerinde işlem görüyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.