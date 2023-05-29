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Dünya

Lübnan'da Türkmenler Başkan Erdoğan'ın zaferini kutladı

Lübnan'ın kuzeyindeki Türkmenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tatlı dağıtıp kutlamalar düzenledi.

AA29 Mayıs 2023 Pazartesi 20:22 - Güncelleme:
Lübnan'da Türkmenler Başkan Erdoğan'ın zaferini kutladı
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Trablusşam kentindeki Türkmen Derneği tarafından düzenlenen kutlama etkinliğinde, kentin en işlek bölgelerinde vatandaşlara yöresel tatlılar ikram edildi.

Türk bayrakları ve Erdoğan posterleri taşıyan Türkmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini sevinçle kutladı.

Etkinliği düzenleyen Trablusşam Türkmen Derneği Başkanı Ahmed Türkmeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başta Türkmenler olmak üzere Lübnan'daki birçok kesim Erdoğan'ın seçimlerdeki zaferine gönülden sevindi." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Türkiye için birçok altyapı ve stratejik projeler hayata geçirdiğini belirten Türkmeni, "Savunma sanayisi, tünel, köprüler, yollar ve tarımda birçok önemli adımlar atıldı. Allah Erdoğan'ın ömrünü uzatsın." dedi.

Aydamon Türkmenleri Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla kutlama yaptı

Lübnan'da Trablusşam'ın yanı sıra yine kuzeydeki Akkar vilayetine bağlı Türkmen Aydamon kentinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan için kutlama etkinliği düzenlendi.

Ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan Aydamonlu Türkmenler, davul zurna eşliğinde halay çekip oynadı.

Kutlamalara her yaş kesiminden vatandaşların katılım göstermesi de dikkati çekti.

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