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Lübnan'da yapılacak Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ne erteleme çağrısı

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, 19-20 Ocak'ta başkent Beyrut'ta yapılması planlanan Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'nin ertelenmesi çağrısında bulundu.

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Meclis Başkanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Berri, parlamentodaki siyasi bloklarla yaptığı haftalık toplantısında, geçen yıl mayıs ayında yapılan genel seçimlerin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen hükümetin kurulamadığına dikkati çekti. 

Hükümeti kurma çalışmaları konusunun artık geride kaldığını söyleyen Berri, konuya ilişkin gündeme gelen son önerilerin de başarısız kaldığını kaydetti. Lübnan'ın birleşmeye öncülük etmesi gerektiğine işaret eden berri, Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ne katılımın düşük olmaması için ertelenmesi kanaatinde olduğunu söyledi. Meclis Başkanı Berri, Suriye'nin söz konusu zirveye katılması gerektiğini ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ise dün 19-20 Ocak'ta yapılması planlanan Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'nin zamanında gerçekleşeceğini açıklamıştı. Öte yandan Lübnan'da Şii 8 Mart Bloku'na yakınlığıyla bilinen bağımsız Sünni vekillerden Abdurrahim Murad, yaptığı basın açıklamasında, Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in Arap Birliği tarafından Suriye'nin zirveye davet edilmesi için girişimde bulunacağını söyledi. Bahsi geçen girişimin Arap Birliği'nin daimi temsilciler düzeyindeki toplantısında olacağını dile getiren Murad, "Arap Birliği'nden karar çıksın veya çıkmasın ekonomik zirveyi Suriyesiz yapmakla en büyük hatayı yapmış oluruz." dedi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Basil, Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ne Suriye rejimini davet etme yetkisine sahip olmadıklarını ancak bunun için çalışabilecekleri açıklamasında bulunmuştu.

Lübnan-Suriye ilişkilerinin kopma süreci Eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin ölümüne yol açan Şubat 2005'teki suikastın arkasında Şam yönetiminin olduğu yönündeki iddialar nedeniyle iki ülke arasında gerilen ilişkiler Suriye'de 2011'de başlayan halk ayaklanmasının ardından tamamen kopmuştu. Arap Birliği, Esed rejiminin üyeliğini Kasım 2011'de dondururken, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri Mart 2012'de büyükelçilerini geri çekmiş ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da aynı yıl Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.

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