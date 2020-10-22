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Dünya

Lübnan'da yeni hükümeti kurması için Saad Hariri görevlendirildi

Lübnan'da yeni hükümeti kurması için Saad Hariri görevlendirildi.

22 Ekim 2020 Perşembe 13:48 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 13:48
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