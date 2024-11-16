İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2024 Cumartesi / 15 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4465
  • EURO
    36,3032
  • ALTIN
    2837
  • BIST100
    9389.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Lübnan'daki çatışmalarda bir İsrail askeri daha öldürüldü
Dünya

Lübnan'daki çatışmalarda bir İsrail askeri daha öldürüldü

Soykırımcı İsrail ordusu, karadan ve havadan saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da bir askerinin daha öldüğünü duyurdu.

AA16 Kasım 2024 Cumartesi 21:34 - Güncelleme:
Lübnan'daki çatışmalarda bir İsrail askeri daha öldürüldü
ABONE OL

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde dün yaşanan çatışmalarda çavuş rütbesinde bir askerin öldüğü belirtildi.

Soykırımcının kapısını çaldılar! Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'ı telaşlandırdı

İsrail ordusu, 13 Kasım'da 6, 14 Kasım'da ise 1 İsrail askerinin Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda öldüğünü açıklamıştı.

KAÇ ASKER ÖLDÜRÜLDÜ PAYLAŞILMIYOR

İsrail makamları, Lübnan'daki çatışmalarda kaç askerinin öldüğüne dair veri yayınlamıyor.

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3 bin 452'ye yükseldi

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.