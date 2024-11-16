Lübnan'daki çatışmalarda bir İsrail askeri daha öldürüldü

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde dün yaşanan çatışmalarda çavuş rütbesinde bir askerin öldüğü belirtildi.
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İsrail ordusu, 13 Kasım'da 6, 14 Kasım'da ise 1 İsrail askerinin Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda öldüğünü açıklamıştı.KAÇ ASKER ÖLDÜRÜLDÜ PAYLAŞILMIYOR
İsrail makamları, Lübnan'daki çatışmalarda kaç askerinin öldüğüne dair veri yayınlamıyor.
Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3 bin 452'ye yükseldi
İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.