Lübnan'daki Filistan kampında sular durulmuyor: 15 ölü 150 yaralı

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, ülkenin güneyindeki Ayn el-Helva Kampı'nda Fetih Hareketi ve diğer Filistinli gruplar arasında 11 Eylül'de sağlanan ateşkese rağmen çatışmaların yoğun şekilde devam ettiği aktarıldı.

Kampta, 7-14 Eylül arasındaki kanlı çatışmalarda 15 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Ayn el-Helva'daki çatışmaların durması için yürütülen tüm girişimler ve sağlanan ateşkesin başarısızlıkla sonuçlandığı kaydedildi.

Filistin Ortak Eylem Komitesi, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin çağrısı üzerine 11 Eylül'de Ayn el-Helva'daki taraflar arasında ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

Ateşkesin en önemli şartı Filistin Ulusal Güvenlik Komutanı Ebu Eşref el-Armuşi ve arkadaşları ile Müslüman Gençlik Birliği üyesi Abdurrahman Ferhud'u öldürenlerin Lübnan yargısına teslim edilmesiydi.

- AYN EL-HELVA'DAKİ ÇATIŞMALAR



Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 13 kişi yaşamını yitirmiş, 60'tan fazla kişi yaralanmıştı. Kanlı çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Kamptaki Filistinli gruplar arasında 31 Temmuz'da Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda ateşkes sağlandığı duyurulsa da çatışmalar aralıklarla devam etmişti.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, 7 Ağustos'ta Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki durumun sakinleştiğini belirtmişti.

Ayn el-Helva Kampı'nda bir aylık sakinliğin ardından 7 Eylül'de yeniden çatışmalar başlamıştı.



Lübnan'daki 12 Filistin mülteci kampının en büyüğü olan Ayn el-Helva'da 55 bine yakın Filistinli yaşam mücadelesi veriyor.

Lübnan ile Filistinli gruplar arasında 1969'da yapılan Kahire Anlaşması'na göre, kampların iç güvenliği Filistinli gruplarca sağlanırken, giriş ve çıkışlar ise Lübnan ordusunun denetiminde bulunuyor.