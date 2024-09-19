Lübnan'daki havaalanında siber terör saldırısı önemli

Lübnan Sivil Havacılık Müdürlüğü, Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı'nda faaliyet gösteren şirketlere, uçaklarında "pager" çağrı cihazı veya "walkie-talkie" türü telsiz cihazlarının taşınmasına müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Sivil Havacılık Müdürlüğü, Refik Hariri Havalimanı'nda faaliyet gösteren havayolu şirketlerine gönderdiği genelgede, firmaların yolcularına bir sonraki duyuruya kadar uçak içinde ve bagajlarda bu tür cihazların taşınmasına izin verilmeyeceğinin bildirilmesini talep etti.

Genelgede ayrıca bu cihazların hava kargo yoluyla taşınmasına da izin verilmeyeceği belirtilerek aksi taktirde güvenlik birimlerinin cihazlara el koyacağı kaydedildi.

- LÜBNAN'DA ÇAĞRI CİHAZLARI VE TELSİZLERİN PATLATILMASI

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.