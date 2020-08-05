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Dünya

Lübnan'daki patlamadan sonra çıkan kırmızı dumanın sebebi azot oksit hava kirleticileri

Amonyum nitratın yağ ile kirlenmesi durumunda bir patlayıcı haline geldiğini ve Beyrut'taki patlamanın sebebinin bu olabileceğini belirten öğretim görevlisi Gabriel da Silva, patlamadan sonra çıkan kırmızı dumanın sebebinin azot oksit hava kirleticileri olduğunu söyledi.

DHA05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:24 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:24
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Melbourne Üniversitesi Kimya Mühendisliği fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan Gabriel da Silva, amonyum nitratın genel olarak gübre için kullanılan yaygın bir endüstriyel kimyasal madde olduğunu çünkü bitkiler için gereken azotu içerdiğini belirtti. Amonyum nitrat, diğer yandan madencilik sektöründe kullanılan patlayıcılarının ana bileşenlerinden biridir. Amonyum nitratın kendi başına patlayıcı olmadığı, aksine bir oksitleyici madde olduğu biliniyor.

PATLAMADAN SONRA ÇIKAN KAN KIRMIZISI DUMAN

Gabriel da Silva, amonyum nitratın tutuşmasının çok zor olduğunu ifade ederek “Bir patlama başlatmak için aşırı koşullara ihtiyacınız var” dedi. Silva, amonyum nitratın yağ ile kirlenmesi durumunda bir patlayıcı haline geldiğini ve Beyrut’taki patlamanın sebebinin bu olabileceğini söyledi. Silva, patlamadan sonra çıkan kırmızı dumanın kan kırmızı rengi olduğunu ifade ederek, bunun sebebinin azot oksit hava kirleticileri olduğunu belirtti.

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