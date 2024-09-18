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Dünya

Lübnan'daki saldırıda ''gizli operasyon'' detayı

İsrail'in çağrı cihazlarını Hizbullah'ın Tel Aviv yönetiminin bu cihazlardaki 'gizli operasyonunu' fark edebileceği kaygısıyla patlattığı ileri sürüldü.

AA18 Eylül 2024 Çarşamba 12:18 - Güncelleme:
Lübnan'daki saldırıda ''gizli operasyon'' detayı
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ABD'nin "Axios" haber platformunda, Lübnan'da dün çağrı cihazları patlatılarak düzenlenen saldırılara ilişkin bazı detaylara yer verildi.

Adı açıklanmayan ABD'li kaynaklara dayandırılan haberde, çağrı cihazlarının patlatılmasının İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkati çekildi.

İsrail yönetiminin son günlerde Hizbullah'ın çağrı cihazlarındaki "gizli operasyonu" fark edebileceğinden kaygı duyduğu öne sürüldü.

ABD'li bir yetkili, Hizbullah'ın çağrı cihazlarındaki "tuzağı" fark edebileceği endişeyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra üst düzey askeri ve istihbarat yetkililerinin bu cihazların patlatılmasına karar verdiği iddia edildi.

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Haberde, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'ın 16 Eylül'de İsrail'e yaptığı ziyaret sırasında Netanyahu'nun ordu ve istihbarat yetkilileriyle Lübnan'daki saldırının düzenlenip düzenlenmemesi konusunda güvenlik istişarelerinde bulunduğu belirtildi.

Netanyahu'nun Hochstein ile yaptığı görüşmede Lübnan'daki dünkü saldırı planına ilişkin ABD'li yetkiliye bilgi vermediği ifade edildi.

Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatılmasından kısa süre önce İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda görüştüğü kaydedildi.

Görüşmede Gallant'ın Austin'e İsrail'in Lübnan'da bir "operasyon" düzenleyeceği bilgisini verdiği ancak saldırının detaylarını paylaşmadığı aktarıldı.

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