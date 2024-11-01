Lübnan'dan ateşkes açıklaması

Meclis Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Berri başkent Beyrut'ta Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Misyonu Başkanı ve Komutanı General Aroldo Lazaro ile bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in Lübnan ve UNIFIL güçlerine yönelik saldırılarının yanı sıra siyasi gelişmeler ve yerinden edilenlerin durumu ele alındı.

Berri, burada yaptığı konuşmada, "İsrail, eylül ayından bu yana ateşkese varılması, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması, sınırın her iki tarafında sükunet sağlanması ve yerinden edilenlerin evlerine geri dönmesi için birden fazla fırsatı heba etti." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile İsrail'in saldırılarını durdurmaya yönelik varılan mutabakata ilişkin UNIFIL Komutanına bilgi veren Berri, Lübnan olarak, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasının tek yolu olan 1701 sayılı kararı uygulamakta kararlı olduklarını dile getirdi.

Berri, 30 Ekim'de Suudi Arabistan merkezli Şarku'l Avsat gazetesine yaptığı açıklamada, Hochstein ile İsrail'in saldırılarını durdurmaya yönelik mutabakata varıldığını, mutabakatın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı karar metninde değişiklik içermediğini belirtmişti.

