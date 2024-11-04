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Dünya

Lübnan'dan ateşkes açıklaması: İsrail tüm önerileri reddetti savaş suçlarını artırdı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, işgalci İsrail'in tüm ateşkes önerilerini reddettiğini belirterek uluslararası topluma Siyonist saldırganlığını durdurma çağrısı yaptı.

AA4 Kasım 2024 Pazartesi 18:29 - Güncelleme:
Lübnan'dan ateşkes açıklaması: İsrail tüm önerileri reddetti savaş suçlarını artırdı
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Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Mikati, uluslararası toplumu İsrail'i durdurmakta yetersiz kaldığı için eleştirdi.

Mikati, uluslararası toplumu İsrail'e azami baskı uygulamaya çağırırken Lübnan'ın 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararına bağlılığını ve güneyde Lübnan ordusunu takviye etme teklifini yineleyerek ateşkes girişimlerini memnuniyetle karşılamalarına rağmen İsrail'in ateşkes için yapılan çözüm önerilerini reddettiğini, savaş suçlarını artırdığını hatta arkeolojik alanları bile hedef aldığını kaydetti.

Hükümetin orduyu 1500 yeni personelle güçlendirme kararı aldığını ve gelecek kabine toplantılarında ek adımların görüşüleceğini dile getiren Mikati, Sağlık Bakanlığının İsrail hava saldırıları nedeniyle sağlık sektöründe meydana gelen yıkımı detaylandıran bir raporunu Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib'in de hazır bulunduğu toplantıda BMGK beş daimi üyesinin ve Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçilerine sunduğunu aktardı.

Mikati, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek ve güneyindeki Sur'da kültürel alanların zarar görmesinden duyduğu ciddi endişeyi ifade ederek BMGK'yı şu sözlerle harekete geçmeye çağırdı:

"Sadece milli kimliğimizin bir parçası olmakla kalmayıp aynı zamanda küresel tarih için de önem taşıyan bu tarihi hazinelerin korunması için hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçilmelidir. Bu mekanların gelecek nesiller için korunmasını sağlamak üzere birlikte çalışmamız şarttır."

⁠⁠⁠İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 2 BİN 986 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 986 kişi öldü, 13 bin 402 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 539 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

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