Lübnan'dan BAE'ye bayrak özrü!

AA 13 Ocak 2022 Perşembe 23:04 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 23:04

Lübnan Bakanlar Kurulu Başkanlığı Protokol ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkezin açılış hazırlıkları sırasında BAE bayrağının duyuru panolarında yer aldığı ancak merkezin içine kurulan platformda bir personelin hatası sonucu BAE bayrağı yerine Kuveyt bayrağının yansıtıldığı kaydedildi.

Açıklamada konuyla ilgili BAE'den özür dilendiği aktarıldı.

Kovid-19 hastalarına hizmet vermek üzere BAE'nin desteğiyle yaptırılan sağlık merkezinin açılışı dün Lübnan Başbakanı Necib Mikati tarafından yapılmıştı.