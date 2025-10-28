İSTANBUL 19°C / 11°C
Dünya

Lübnan'dan gelen uyuşturucu Humus'ta yakalandı

Suriye İçişleri Bakanlığı, Humus ilinin güney kırsalında düzenlenen bir operasyonda, Lübnan'dan getirilen 11 milyon captagon hapının ele geçirildiğini duyurdu.

28 Ekim 2025 Salı 13:33
Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığına bağlı uyuşturucuyla mücadele biriminin, Lübnan'dan gelen bir araçta bulunan 11 milyon captagon hapına el koyduğu belirtildi.

Açıklamada, "Humus'un güneyinde kaçırılmak istenen uyuşturucu haplara el konuldu, kaçakçılıkta kullanılan araç ele geçirildi. Yetkili merciler, olayla bağlantılı suç ağlarını ortaya çıkarmak ve failleri tespit etmek için soruşturmayı sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı birimleri, 21 Ekim 2025'te, Şam ilinde gerçekleştirdiği operasyonda da bir uyuşturucu şebekesini çökertmiş, kaçırılmaya hazırlanılan 12 milyon captagon hapını ele geçirmişti.

