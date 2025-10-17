Lübnan'dan Hannibal Kaddafi kararı! 11 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi

Lübnan resmi haber ajansına göre, İmam Musa es-Sadr'ın 1978'de Libya'da kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmayı yürüten yargıç Zahir Hammade, Kaddafi'nin 11 milyon dolar kefaletle tahliyesine onay verdi.

Karara göre Kaddafi, kefalet bedelini ödemesi ve seyahat yasağına uyması koşuluyla serbest kalacak.

Hannibal Kaddafi, Aralık 2015'te Suriye'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldıktan sonra Lübnan'a götürülmüş ve burada gözaltına alınmıştı. O tarihten bu yana, Musa es-Sadr ve beraberindeki iki kişinin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Beyrut'taki bir cezaevinde tutuluyordu.

Lübnan'daki Şii toplumu ve Emel Hareketi, yıllardır Musa es-Sadr'ın ortadan kaybolmasından Kaddafi rejimini sorumlu tutuyor. Ancak eski Libya yönetimi, bu suçlamaları reddederek, Sadr ve beraberindekilerin Trablus'tan ayrılarak İtalya'ya gittiklerini savunmuştu.

Tahliye kararına ilişkin olarak Lübnanlı milletvekili ve eski Adalet Bakanı Eşref Rifi, bunun "adil olmayan ve hukukun ruhuna aykırı bir karar" olduğunu belirterek yargıyı eleştirdi.

Rifi, "Kaddafi derhal serbest bırakılmalı ve devlet ondan keyfi tutuklamadan dolayı özür dilemelidir." ifadelerini kullandı.

Bazı Arap kaynaklarına göre, Kaddafi'nin serbest bırakılması yönünde Rusya'nın da diplomatik girişimlerde bulunduğu iddia ediliyor.

Hannibal Kaddafi, 1975 doğumlu olup Lübnanlı eski model Eline el-Sekaf ile evli. Çiftin iki çocuğu bulunuyor.