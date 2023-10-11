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Dünya

Lübnan'dan İsrail'e düzenlenen roket saldırısını Hamas üstlendi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Lübnan'dan İsrail'e düzenlenen roket saldırısını üstlendi.

AA11 Ekim 2023 Çarşamba 00:16 - Güncelleme:
Lübnan'dan İsrail'e düzenlenen roket saldırısını Hamas üstlendi
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Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki El-Celil bölgesine roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "İşgalin çöküşünü ve halkımızın özgürlük hedeflerini gerçekleştirmenin yanı sıra Mescid-i Aksa'nın kurtarılması, Kudüs'ün geri alınması, esirlerimizin serbest kalması ve Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın kaldırılmasına kadar direnişimiz devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e doğru en az 15 roket fırlatıldığını, bunlardan 4'ünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini, 10'unun ise açık alanlara düştüğünü belirtmişti. İsrail, roket atışlarına karşılık Lübnan'daki hedeflerin topçu atışlarıyla vurulduğunu duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) de İsrail-Lübnan sınırında olabilecek "tehlikeli durumlara" karşı sükuneti sağlamak için iki ülkenin yetkilileriyle iletişim halinde olunduğunu bildirmişti.

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